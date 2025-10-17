Gest de omenie la Sibiu: o femeie a predat Poliției o sumă de bani găsită pe stradă

La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 13:40, o femeie din municipiul Sibiu s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Sibiu pentru a preda o sumă de bani pe care a găsit-o la data de 15 octombrie, în jurul orei 16:40, pe strada Turnului, din municipiul Sibiu.

Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă identificat, iar aceasta se află în prezent la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Persoana care poate face dovada că este proprietarul sumei în cauză este rugată să se adreseze unității de poliție din strada Revoluției, nr. 4-6, municipiul Sibiu.

De asemenea, adresăm mulțumiri pentru gestul de responsabilitate și spirit civic de care a dat dovadă persoana care a predat suma de bani organelor de politie. Prin acest comportament exemplar, aceasta a demonstrat respect față de lege și față de semeni, contribuind la menținerea unui climat de încredere și corectitudine în comunitate.