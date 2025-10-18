Fumatul în locuri nepermise a provocat un incendiu la subsolul unui bloc din Hunedoara

Datorită intervenției rapide și cu profesionalism a pompierilor Detașamentului Hunedoara a fost stins un incendiu produs la un subsol de bloc de locuințe din municipiu.





Propagarea flăcărilor ar fi putut pune în pericol apartamentul aflat deasupra focarului, la parterul clădirii.

În această după-amiază, echipajul de stingere s-a deplasat la subsolul blocului unde focul izbucnit în interior producea degajări mari de fum.





După operațiunile de pătrundere și deschidere a ușii de la încăperea unde se manifesta incendiul, pompierii au stins flăcările, ulterior acționându-se pentru ventilație și aerisirea spațiului afectat de fumul dens. Din fericire nu au fost victime și nici pagube materiale.



sursa foto: ISU Hunedoara

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost fumatul în locuri nepermise.