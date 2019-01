FOTOGALERIE : Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită la Cugir

La Centrul Cultural Cugir s s–a desfășurat luni un spectacol în cinstea marelui poet național, și a celor 169 de ani de la nașterea celui cunoscut ca “poetul – nepereche” Mihai Eminescu.

Organizatorii acestui eveniment au fost Centrul Cultural Cugir, instituție care începând din anul 2011 promovează Ziua Culturii Naționale, prin astfel de acțiuni culturale.



Spectacolul a deschis seria evenimentelor culturale ale anului 2019, care vor avea loc în urbea cugireană de – a lungul acestui an.

Seara a fost deschisă de un recital de muzică clasică românească, susținut de către doi artiști reprezentativi atât la nivel județean cât și național, violonistul Dan Liviu Cernat și pianistul Ovidiu Pârjol.



Din repertoriul celor doi artiști putem aminti piesa ca “Omagiu lui Mihai Eminescu”, partituri din Ludwig vanBeethoven sau cea mai cunoscută melodie românească din toate timpurile, “Ciocârlia” lui George Enescu.

Spectacolul omagial, a fost pus în scenă sub forma unui “teatru – istoric” tema acestuia fiind aceea de a demonstra publicului că la baza carierei marelui poet a fost la început teatrul.

Narațiunea piesei a fost pusă în scenă actorul Laurențiu Stafie cel care a interpretat rolul unui critic literar care le –a vorbit celor prezenți despre personalitatea, viața și opera marelui poet național.



Monologul criticului a fost presărat atât prin momente de teatru, cântece și versuri, toate având ca temă operele din creația mareului poet național, puse în scenă de actorii Cercului de Teatru din Cugir.



“Spectacolul din această seară, este primul eveniment cultural al anului 2019, cu el al am deschis putem spune, calendarul evenimentelor culturale, pregătite de către Centrul Cultural Cugir, locuitorilor orașului Cugir.

Ne – am dorit să sărbătorim cum se cuvine Ziua Culturii Naționale, dar și să aducem un omagiu celui mai mare poet național, Mihai Eminescu.

Am făcut acest lucru prin recitaluri de poezie și teatru susținute de actorii Cercului de Teatru Cugir, pe acordurile muzicii clasice românești, puse în scenă și intepretată de către doi artiști importanți atât pentru județul Alba cât și pentru România, Dan Liviu Cernat și Ovidiu Pârjol”, a declarat pentru Opinia Transilvaniei, Diane Țigănilă, directoarea Cercului Cultural Cugir.