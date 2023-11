Fonduri de vânătoare din Alba, populate cu 700 de fazani

Fondurile de vânătoare din județul Alba, au fost populate cu un număr de 700 de exemplare de fazani maturi, achiziționate de către reprezentanții Asociației Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Filiala Alba.

Potrivit președintelui AJVPS Alba, Vasile Bucur, râurile Mureș și Târnava vor fi populate cu cu peste 1000 de kg de crap.

„Ajvps Alba, devenita deja o asociație etalon la nivel national, a prevazut in planul anual de management cinegetic completarea și refacerea efectivelor de vânat existente pe fondurile noastre de vânătoare .

Astăzi am achiziționat un număr de 700 de fazani maturi, la 180 de zile, de foarte buna calitate, cu care am populat o parte din fondurile noastre de vânătoare cu biotop specific acestei specii.

Menționez ca in acest an am mai achiziționat un număr de 22 de cerbi lopatari, și urmeaza sa aducem și o familie de cerb rosu.

Pentru pescari , in curând vom popula raul Mures și Tarnava cu peste 1000 de kg de crap. Așa înțelegem noi sa grijim acest bun national, bogăția cinegetică și piscicola incredintata”, a fost mesajul transmis de către Vasile Bucur, președintele AJVPS Alba, prin intermediul paginii de socializare.