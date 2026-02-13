Ultimele știri
13 februarie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Filtre pe bandă rulantă în Sibiu: 560 de sancțiuni și sute de șoferi testați în doar câteva zile

Filtre pe bandă rulantă în Sibiu: 560 de sancțiuni și sute de șoferi testați în doar câteva zile

0
Scris de în Eveniment, Local

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, desfășoară în această săptămână controale pe drumurile publice din județ, în cadrul acțiunii europene ROADPOL – TRUCK & BUS.

Verificările vizează legalitatea transporturilor, documentele șoferilor și ale vehiculelor, starea tehnică, respectarea timpilor de conducere și a regimului de viteză, precum și depistarea transporturilor ilegale sau a șoferilor aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

De la începutul săptămânii până în prezent au fost aplicate aproximativ 560 de sancțiuni, în valoare de peste 90.000 lei, fiind reținute 9 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost efectuate peste 700 de testări privind consumul de alcool și 6 teste privind consumul de substanțe psihoactive.

Acțiunile continuă pe principalele artere din județ pentru creșterea siguranței rutiere.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top