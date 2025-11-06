Femeie din Hunedoara, reținută pentru înșelăciune. Promitea „ritualuri și dezlegări” contra a 25.000 de euro

O femeie din municipiul Hunedoara, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiști, fiind bănuită de comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit probatoriului, femeia ar fi indus în eroare o localnică, în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2025, sub pretextul efectuării unor „ritualuri spirituale, dezlegări și farmece”, precum și a altor „servicii” de natură similară.

În acest mod, femeia ar fi obținut aproximativ 25.000 de euro de la persoana vătămată.

Pentru documentarea completă a activității infracționale, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Hunedoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, au organizat în cursul zilei de ieri o acțiune în urma căreia femeia a fost prinsă în flagrant delict și a fost reținută pentru 24 de ore.

De asemenea, la domiciliul acesteia a fost efectuată o percheziție, fiind ridicate mai multe bunuri și sume de bani, ce urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale privind măsurile preventive.