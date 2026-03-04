Femeie de 75 de ani, accidentată pe trecerea de pietoni

La data de 3 martie 2026, în jurul orei 14.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu, la intersecția cu strada Cloșca, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 63 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu, la intersecția cu strada Cloșca, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 75 de ani, din municipiul Alba Iulia, care traversa strada prin loc marcat și semnalizat corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgențe Alba în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.