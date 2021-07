Euro 2020, sferturi de finală: Spania – Elveția. „Furia Roja” în fața killer -ei Franței. La Munchen, se joacă derby -ul sferturilor de finală: Belgia – Italia

Campionatul European de Fotbal, EURO 2020, a ajuns în faza meciurilor din sferturile de finală.

Vineri și sâmbătă, sunt programate întâlnirile care vor conta pentru sferturile de finală. La finalul acestor partide, vom avea tabloul complet al semi – finalelor.

Astăzi, se vor întâlni cu începere de la ora 19.00, surpriza Campionatului European, Elveția, echipa lui Seferovici și Shaqiri, eliminând pe Naționala Arena din București, campioana mondială, Franța, și Spania, echipă care a avut nevoie de prelungiri, să se califice în dauna Croației.

Partidă se va disputa pe Gazprom Arena, din Saint Petersburg (Rusia).

A doua partidă a zilei, va începe la ora tradițională, 22.00, și va pune față în față, două dintre pretendentele la titlul european: Belgia care a eliminat în optimi campioana europeană, Portugalia, și Italia, “Squadra Azzurra” având nevoie de prelungiri, în partidă cu Austria, pentru a se califica mai departe.

Partidă se va disputa pe Allianz Arena, din Munchen (Germania).

Pericolul mumărul 1 pentru poarta italienilor, va fi Romelu Lukaku, jucător care cunoaște foarte bine echipă Italiei, acesta evoluând în campionatul din această țară, la Inter, unde a marcat sezonul trecut 30 de goluri în 39 meciuri.

Elveția – Spania

Selecționata pregătită de Vladimir Petkovic a intrat luni seară în istorie. Triumful repurtat asupra Franței a constituit primul joc eliminatoriu adjudecat de Elveția la vreun turneu final. De asemenea, a fost și prima partidă câștigată la loviturile de departajare.

Nu este de mirare că Shaqiri și trupa au reușit această performanță: Elveția a pierdut o singură dată în ultimele 11 partide, este vorba despre acel 0-3 cu Italia. Spectacolul este garantat când e vorba de helveți: șase din ultimele lor șapte meciuri au avut” Over 2,5 goluri”.

Totuși, selecționerul Petkovic are ceva motive de îngrijorare. În total, elevii săi au încasat opt goluri în acest turneu final. De asemenea, vineri seara selecționerul nu va putea conta pe căpitanul Xhaka, suspendat. Totuși, Elveția îl are pe la dispoziție pe Zuber, cel care are până acum cele mai multe” assist-uri” la SuperEuro, nu mai puțin de 4.

Ultimele două jocuri ale Spaniei, 5-0 cu Slovacia și 5-3 cu Croația au făcut ca echipa lui Luis Enrique să aibă cea mai bună ofensivă de la acest turneu final, cu 11 reușite.” Furia Roja” conduce și la capitolul posesie, cu un procent de 67,5%.

Fanii și-au recăpătat încrederea în Luis Enrique, foarte contestat după egalurile cu Suedia (0-0) și Polonia (1-1). Totuși, sub comanda acestuia, Spania este neînvinsă de 12 partide. Practic, din noiembrie 2018 încoace,” Invincibila Armadă” are un singur eșec.

Să mai notăm câteva cifre interesante. Ultimele patru victorii ale Spaniei au fost bifate la o diferență de minimum două goluri, iar ibericii au primit gol în doar două din ultimele șase partide.

MECIURI DIRECTE: O SINGURĂ VICTORIE A ELVEȚIENILOR ÎN 22 DE DISPUTE!

Dacă luăm bilanțul general al disputelor dintre cele două reprezentative, Spania este favorită absolută. Din 22 de meciuri” all-time”, ibericii conduc cu 16-1 la victorii în fața naționalei de la Berna!

Totuși, ultimele patru meciuri s-au terminat cu scoruri strânse. La Mondialul din 2010, Elveția a învins cu 1-0, apoi, într-un” amical” din 2018, a fost 1-1. În Liga Națiunilor, în toamna lui 2020, a fost 1-0 pentru Spania, respectiv 1-1.

Să mai amintim că în Mondialul din 1994, în optimile de finală, Spania a trecut cu 2-1 de Elveția, unul dintre goluri fiind marcat chiar de Luis Enrique.

Belgia – Italia

Va fi al patrulea duel direct la CE, iar bilanțul este de partea italienilor: două victorii, un egal și 0 goluri primite. Cele două echipe s-au întâlnit și la Euro 2016, iar Squadra Azzurra s-a impus cu 2-0 în faza grupelor. De altfel, niciuna dintre confruntările precedente nu a avut loc în fazele eliminatorii.

PRIMUL GOL PRIMIT DE ITALIA DUPĂ APROAPE 20 DE ORE

După ce și-a câștigat grupa cu punctaj maxim, Italia a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Austria, în optimile de finală. Naționala pregătită de Roberto Mancini s-a impus cu 2-1, datorită golurilor marcate de Chiesa și Pessina, ambii veniți de pe bancă, și a ajuns la 31 de meciuri consecutive fără înfrângere, record all-time pentru azzurri.

Partidă contra austriecilor a pus însă capăt unei perioade de aproape 20 de ore (1.168 de minute, mai exact) în care Italia nu a luat gol. Saşa Kalajdzic a fost autorul primului gol primit de cvadrupla campioană din octombrie 2020. Totuși, și aici vorbim despre un nou record al Squadrei Azzurra.

ULTIMELE 3 „SFERTURI” ALE ITALIEI LA EURO S-AU DECIS LA LOVITURILE DE DEPARTAJARE

Este a patra calificare consecutivă a Italiei în sferturile de finală ale Europeanului. La ultimele 3 ediții, italienii au ajuns de fiecare dată la loviturile de departajare în această fază. În 2012 au reușit să elimine Anglia, în 2008 și 2016 au fost trimiși acasă de Spania, respectiv Germania.

BELGIA A ELIMINAT DEȚINĂTOAREA TROFEULUI

La fel ca Italia, Belgia și-a câștigat grupa cu 3 victorii în 3 meciuri, dar în „optimi” a avut o misiune mai dificilă. Locul 3 de la ultima Cupă Mondială a întâlnit Portugalia, încă deținătoarea trofeului. Echipa antrenată de Roberto Martinez s-a impus cu 1-0, datorită golului marcat de Thorgan Hazard.

Fratele mai mic al lui Eden Hazard a înscris cu un șut din afara careului și a confirmat momentul bun pe care îl traversează la națională. Fotbalistul Borussiei Dortmund a fost implicat în 6 goluri, în ultimele 7 prezențe ca titular pentru Belgia: a marcat de 4 ori și a oferit două pase decisive. În plus, a punctat în fiecare din precedentele două meciuri de la turneul final.

INCERTITUDINI PENTRU ECHIPELE DE START

Cei doi antrenori nu sunt încă hotărâți în privința echipelor pe care le vor trimite pe teren. Mancini ar putea decide să renunțe la Verratti sau Barella (sau chiar la ambii), după prestațiile neconvingătoare de până acum. Mai ales în contextul în care Locatelli și Pessina au impresionat atunci când au fost folosiți. În plus, Chiellini e în continuare incert, după accidentarea suferită în meciul cu Elveția, din grupă.

De cealaltă parte, Belgia a plătit scump succesul cu Portugalia. De Bruyne și Eden Hazard au ieșit accidentați și au șanse mici să evolueze din primul minut contra Italiei.