Euro 2020, optimi de finală: Olanda și Portugalia eliminate. Croația – Spania, derby – ul zilei. Ivan Perisic (Croația) confirmat cu COVID -19. Campioana mondială joacă pe Arena Națională, cu Elveția

Meciurile din optimile de finală continuă luni, cu alte două partide.

Duminica a fost ziua marilor surprize, Olanda a fost eliminată de revelația de la turneului final, Cehia, cu scorul de 2 – 0, prin golurile marcate de Tomas Holes (68) şi Patrik Schick (80), iar campioana europeană Portugalia, condusă din teren de Cristiano Ronaldo, a fost eliminată de Belgia, cu scorul de 1 – 0, prin golul reușit de Thorgan Hazard în minutul 42, fratele mai mic al lui Eden Hazard.

De la ora 19.00, pe stadionul Parken, din Copenhaga (Danemarca) se vor întâlni în derby – ul zilei, Croația, finalista Cupei Mondiale din 2018, disputată În Rusia, și de partea cealaltă Spania.

De la ora 22.00, pe Arena Națională, campioana mondială Franța, în echipă cu vedetele Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Paul Pogba, va înfrunta echipa din țara cantoanelor, Elveția.

Croația – Spania

Croația este vicecampioană mondială și încă are în componență jucători cu experiență care evoluează cu succes la cluburile de top. Dincolo, Spania are o echipă cu mulți tineri și a arătat în ultimul an că este capabilă de un fotbal excelent. Așadar, un meci ofertant și deschis oricărui deznodământ!

” PĂTRĂȚELE” ÎN LUMINI ȘI UMBRE

Croația a terminat onorabil grupa D, pe locul 2, salvându-se în ultimul joc, când a învins cu 3-1 în Scoția. Modric și compania nu au evoluat foarte convingător în partidele cu Anglia (0-1) și Cehia (1-1), însă au reacționat exact când trebuia. Croații nu au condus deocamdată la pauză, în acest turneu final.

Numai trei victorii au” pătrățelele” în ultimele 12 dueluri. Pe lângă triumful cu scoțienii, elevii lui Zlatko Dalic au bifat în aceste 12 jocuri două triumfuri cu echipe mult mai slab cotate: Malta (3-0) și Cipru (1-0).

Croația a primit câte un gol în fiecare din ultimele cinci partide. Interesant este că deși jocurile naționalei de la Zagreb sunt destul de deschise, șase din ultimele opt partide ale croaților au avut” 0-2 goluri” la final.

Un” boost” important pentru croați este aportul fanilor: biletele alocate pentru suporterii lor la Copenhaga s-au vândut în patru ore!

SPANIOLILOR LE-A REVENIT ZÂMBETUL

Acel 5-0 cu Slovacia din ultima partidă din grupa E le-a readus zâmbetul spaniolilor, mai ales că acest joc a adus cel mai drastic triumf pentru iberici, din istoria turneelor finale de la Euro. Luis Enrique are deja contestat după” draw” -urile cu Suedia (0-0) și Polonia (1-1), dar per total este demn de semnalat că Spania este neînvinsă de 11 partide. În plus,” Furia Roja” a încasat numai un gol în ultimele cinci meciuri.

Ultimul eșec este cel suferit cu Ucraina (0-1), în octombrie 2020, iar în prealabil Spania nu mai pierduse din toamna lui 2018, când a fost 2-3 în… Croația.

CINE VA FI EROUL SERII?

Ambele formații au jucători de excepție, astfel că ne putem aștepta la momente de magie din partea starurilor de pe teren. Va fi un meci special pentru Dani Olmo, cel care dacă va juca va da de foștii lui colegi de la Dinamo Zagreb: Livakovic, Gvardiol sau Petkovic. Ultimul hit este, indiscutabil, Ferran Torres. Atacantul de 21 de ani a ajuns la șapte goluri pentru Spania: mai exact, acesta marchează la reprezentativă, în medie, o dată la 126 de minute! Ibericii au marcat minimum o dată în nouă din ultimele 11 partide.

Dincolo, Modric rămâne” dirijorul” pentru elevii lui Dalic, dar la acest turneu s-a reconfirmat importanța lui Ivan Perisic. Jucătorul lui Inter a înscris câte un gol contra Cehiei, respectiv Scoției.

SPANIOLII, PROBLEME CU CROAȚII, DE LA SUKER LA… PERISIC

Până acum, avem numai opt meciuri directe, la nivel amical sau oficial, între trupele care se vor încleșta la Copenhaga, cu spaniolii având un minim avantaj de 4-3 la victorii.

Prima dată, cele două trupe s-au confruntat în martie 1994. La Valencia, Croația a trecut într-un” amical” de Spania cu 2-0, prin reușitele lui Prosinecki și Suker.

Ultimele patru confruntări oficiale au fost extrem de palpitante. La Euro 2012, Spania a învins-o în grupe pe Croația cu 1-0, prin această reușită eliminându-le pe” pătrățele”. Modric și trupa s-au revanșat la Euro 2016: a fost 2-1, cu golul victoriei marcat în minutul 87 de Perisic. Apoi, ibericii le-au administrat cea mai drastică înfrângere din istorie, 6-0 în septembrie 2018, în Liga Națiunilor, dar la Zagreb vicecampioana mondială s-a revanșat iarăși, 3-2, grație unui gol înscris în minutul 90+3!.

Franța – Elveția, pe Arena Națională

În ultimul meci de pe Arena Națională din București de la SuperEuro, Franța va întâlni Elveția. Echipa lui Didier Deschamps rămâne una dintre marile favorite la câștigarea trofeului și are în mod cert prima șansă să se impună și în această optime de finală, cu toate că lipsesc o parte dintre oamenii importanți.

Franța și Elveția s-au întâlnit de 38 de ori în trecut, dar majoritatea acestora au fost meciuri amicale. Prima confruntare oficială a avut loc în grupele de la Euro 2004, când Zidane și Henry (de două ori) au adus succesul „cocoșilor” cu 3-1. Apoi, cele două formații s-au aflat față în față în preliminariile CM 2006 și în grupele turneului final din Germania, toate trei partidele terminându-se la egalitate. După alte dueluri tot în prima fază de la CM 2014 (5-2 Franța) și Euro 2016 (0-0, în ultima etapă din grupa din care a făcut parte și România), Franța și Elveția luptă acum în premieră într-un duel eliminatoriu.

PROBLEME ÎN STÂNGA APĂRĂRII PENTRU FRANCEZI

Franța a ajuns în optimile de finală după ce a câștigat „grupa morții”. Au fost de ajuns doar cinci puncte pentru asta și doar o singură prestație strălucită. Echipa lui Didier Deschamps a impresionat cu adevărat în primul meci, cel câștigat cu 1-0 în fața Germaniei. Chiar dacă a fost vorba doar de un succes la limită, Les Bleus au atras atenția prin eficiență și printr-un joc extrem de sigur prin care au blocat majoritatea acțiunilor nemților. Acea evoluție promitea mult, dar francezii nu s-au mai ridicat apoi la nivelul așteptărilor pe care ei le-au setat.

„Cocoșii” au făcut un meci slab cu Ungaria și au fost aproape să nu se aleagă cu nimic. Maghiarii au compensat lipsa valorii prin organizare și determinare și chiar au condus cu 1-0 la pauză. S-a terminat 1-1, datorită lui Griezmann, care, spre deosebire de Benzema și Mbappe, a fost mai precis în fața porții. Apoi, Franța, scăpată de presiunea calificării, a făcut o partidă spectaculoasă cu Portugalia. A fost 2-2, după „dublele” lui Benzema și Ronaldo. Trei dintre cele patru goluri, inclusiv ambele ale luistanilor, au venit din penalty-urile acordate de Mateu Lahoz. Pentru francezi, poate ar fi fost mai bine ca Germania să bată Ungaria în celălalt meci și să termine pe locul secund. Ar fi nimerit așa pe jumătatea cealaltă a tabloului, una care pare ceva mai accesibilă decât aceasta, pe care se mai află Italia, Belgia sau Spania.

Problemele Franței sunt altele în acest moment. În ultima partidă din grupe, Deschamps a rămas fără ambii fundași stânga, Lucas Hernandez și Lucas Digne ieșind accidentați. Primul a cedat la pauză, în timp ce al doilea s-a rupt și el la câteva minute după și a fost înlocuit cu Adrien Rabiot, cel care a jucat într-o poziție străină lui. În cazul în care Lucas Hernandez nu va fi recuperat, selecționerul francez va avea de ales între același Rabiot sau Leo Dubois, fundaș dreapta la bază, pentru respectivul rol. Sunt însă șanse bune ca apărătorul lui Bayern să-și revină până la ora meciului cu Elveția.

Pe lângă Digne, din discuție iese și Ousmane Dembele, care s-a rupt și el în partida cu Ungaria și și-a încheiat aventura la Euro. De asemenea, Marcus Thuram are și el mici probleme musculare și s-ar putea să fie indisponibil cel puțin cu Elveția. Dacă Franța trece mai departe, Deschamps ar avea probleme și cu suspendările, dacă unul dintre Lloris, Pavard, Lucas Hernandez, Kimpembe sau Griezmann mai primesc un cartonaș galben. Antrenorul francez trebuie să mai găsească și soluții, astfel încât Mbappe, Griezmann și Benzema să conlucreze mult mai bine în atac și să desfacă inclusiv echipele mult mai bine organizate în defensivă. Din acest motiv, s-ar putea să apeleze chiar la o așezare mult mai orientată spre atac, cu Kingsley Coman în linia din spatele atacantului de la Real Madrid.

ELVEȚIA S-A CALIFICAT LA O ZI DUPĂ ULTIMUL MECI DIN GRUPĂ

Elvețienii nu ar trebui să resimtă multă presiune în acest meci cu Franța, întrucât nimeni nu se așteaptă la o surpriză din partea lor. Calificarea în fazele eliminatorii este deja o reușită pentru echipa lui Vladimir Petkovic, mai ales după primele două partide din grupă. Elveția a început turneul cu o remiză în fața Țării Galilor, după ce Kieffer Moore a anulat, în minutul 74, reușita lui Breel Embolo de după pauză. Apoi, Italia n-a făcut nicio concesie în meciul al doilea și a arătat că e mult superioară atât prin joc, cât și prin scor, 3-0.

În ultima etapă, Elveția era obligată să câștige cu Turcia și s-o facă la un scor cât mai mare, fie pentru a devansa Țara Galilor la golaveraj în lupta pentru locul al doilea, fie să aibă o linie de clasament cât mai bună, astfel încât să se numere printre cele patru formații de pe poziția a treia care ajung în optimi. S-a terminat 3-1 pentru echipa lui Petkovic, care a terminat pe 3 și, la o zi după, a aflat și că va merge în eliminatorii, întrucât Ucraina și Finlanda terminau cu doar trei puncte și deja erau sub elvețieni.

Jucătorii lui Petkovic par mulțumiți de ce au realizat până acum și spun că nu vor juca cu presiune luni. „Trebuie să rămânem concentrați și să avem șanse. Fiecare crede că Franța va câștiga, iar asta poate fi un avantaj pentru noi. Nu vom avea multe șanse, dar când vom avea, va trebui să înscriem”, a spus Ricardo Rodriguez, completat și de Breel Embolo: „Cel mai important lucru e că am ajuns aici. Avem o echipă bună și chiar și în preliminarii am lucrat bine împreună”.

Nu ne așteptăm la modificări în modulul tactic din partea lui Petkovic și e posibil ca primul 11 se fie aproape la fel ca cel din partidă cu Turcia. Asta înseamnă că Widmer ar putea continua pe flancul drept, în timp ce Ricardo Rodriguez ar putea rămâne unul dintre cei trei fundași centrali, iar banda stângă să fie asigurată tot de Steven Zuber, cel care a pasat decisiv la toate cele trei goluri din ultimul meci din faza grupelor.