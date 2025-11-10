Două persoane reținute noaptea în Hunedoara, surprinse cu cagule și unelte pentru efracție

În noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 02:45, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Hunedoara, aflat în patrulare pe strada Zambilelor din municipiu, a observat două persoane care purtau cagule și care, la vederea autospecialei de poliție, au fugit.

Polițiștii au pornit în urmărirea lor și i-au interceptat în parcarea unui bloc din apropiere. În timpul opririi, cei doi bărbați au aruncat cagulele și mai multe obiecte pe care le aveau asupra lor.

În urma controlului, au fost găsite două cagule negre, o șapcă, o pereche de mănuși, o cheie metalică de dimensiuni mari și o șurubelniță. Cei doi, cu vârste de 24 și 18 ani, domiciliați în comuna Brănișca, nu au putut justifica prezența în zonă și au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Hunedoara pentru continuarea verificărilor.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au întocmit dosar penal pentru tentativă la furt calificat și au efectuat percheziții la locuințele suspecților.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, cercetările continuând pentru stabilirea întregii activități infracționale și a posibilei legături cu alte furturi comise în Hunedoara.