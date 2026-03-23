Două incendii într-o singură după-amiază la Oradea și Nojorid, provocate de neglijență în bucătărie

În după-amiaza zilei de sâmbătă, 21 martie a.c., pompierii militari orădeni au intervenit pentru stingerea a două incendii izbucnite la un apartament din Oradea, respectiv la o gospodărie din Nojorid, evenimente generate, cel mai probabil, de aragaze lăsate în funcțiune, nesupravegheate.

Incendiu la un bloc din Oradea

Apelul care sesiza producerea primului incendiu, izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe de pe strada Feldioarei, a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, în jurul orei 15.40. La adresa indicată de apelant, au fost mobilizate operativ echipajele de pompieri militari ale Detașamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de lucru la înălțime și o autospecială de primă intervenție și comandă, echipajul de terapie intensivă mobilă cu ambulanța SMURD și cu autospeciala medicului de urgență, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele medicale au asistat șase persoane (proprietara apartamentului, în vârstă de 89 de ani și alți trei adulți, precum și doi minori, din apartamente situate la etajele 3 și 4) care inhalaseră fum, transportându-le ulterior la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Pompierii militari au localizat și lichidat incendiul, care se manifesta în bucătăria locuinței, în aproximativ 10 minute, împiedicând propagarea flăcărilor și au acționat pentru ventilarea casei scării, care era inundată cu fum. Evenimentul s-a produs după ce proprietara a uitat o oală cu mâncare pe aragazul aflat în funcțiune. Flăcările au afectat aragazul și o hotă.

Incendiu la o gospodărie din Nojorid

În aceeași zi, în jurul orei 16.55, a fost semnalată producerea unui eveniment generat de împrejurări similare, la o anexă din cadrul unei gospodării din Nojorid. Pompierii Detașamentului 1 Oradea au evacuat o butelie din construcția cuprinsă de flăcări, prevenind producerea unei explozii și au stins incendiul în limitele găsite, în aproximativ cinci minute, salvând casa aflată în imediata proximitate.

În urma evenimentului au ars aragazul, mobilierul din încăperea respectivă, o ușă și unelte de grădinărit.

• Măsuri de prevenire a incendiilor în bucătării și reguli de comportare în cazul producerii unor astfel de evenimente

Pompierii militari bihoreni reamintesc cetățenilor că cele mai multe incendii izbucnesc în bucătării ca urmare a nesupravegherii aparatelor de gătit, neglijenţei persoanelor la folosirea acestora sau a distragerii atenției în timpul gătitului, pentru o anumită perioadă.

În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, care se pot solda cu persoane rănite și mari pagube materiale, este important să supravegheați aparatele de pregătire a hranei când sunt în funcțiune (închideți aragazul dacă trebuie să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată sau dacă sunteți obosiți și mergeți să vă odihniți “câteva minute…”), să aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne peste flacără și să curăţaţi depunerile de grăsime şi resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea se pot aprinde uşor. De asemenea, nu amplasați materiale combustibile în apropierea aparatelor de gătit (perdele, draperii, prosoape, hârtii etc.).

În cazul în care se întâmplă ca mâncarea/uleiul dintr-o tigaie să ia foc:

• Nu aruncaţi tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie şi nu turnaţi apă peste ea!

• Opriţi alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/maşinii de gătit pe care este tigaia (dacă puteţi să o faceţi în siguranţă) şi lăsaţi-o să se răcească.

• Stingeți flăcările acoperind tigaia cu un capac sau punând un prosop ud peste aceasta. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.

• Nu vă grăbiți să puneți mâna pe tigaie, chiar dacă flăcările s-au stins, deoarece fiind în continuare fierbinte, o puteți scăpa din mâini, riscând să vă stropiți cu uleiul încins. Lăsați tigaia pe aragaz și deschideți larg fereastra pentru a evacua fumul din încăpere.

• Dacă nu reușiți să stingeți flăcările, iar acestea se extind, evacuați persoanele din locuință, alertați vecinii și sunați urgent la numărul unic de urgență 112, pentru intervenția pompierilor.