24 noiembrie, 2025
Opinia Transilvană
Două accidente succesive pe strada Maleia din Petroșani: o tânără de 19 ani rănită, al doilea incident fără victime

Eveniment, Local

Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit, în această dimineață, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de două accidente care s-au produs succesiv, pe strada Maleia din municipiu.


În primul eveniment rutier a fost implicat un autoturism care a ieșit de pe partea carosabilă și s-a oprit pe marginea drumului. La sosirea echipajelor de intervenție, conducătoarea auto, o femeie în vârstă de 19 ani, se afla în afara vehiculului, conștientă și cooperantă. După evaluarea medicală de urgență, aceasta a fost transportată la UPU Petroșani, cu o ambulanță SMURD.


Cel de-al doilea accident rutier s-a produs chiar în timpul în care echipajul de pompieri se afla încă la locul primului eveniment. Și în acest caz un autovehiculul a ieșit în afara drumului, oprindu-se în șanțul de la marginea străzii.

sursa foto: ISU Hunedoara

Nicio persoană nu a fost rănită și nu a necesitat transportul la spital.

