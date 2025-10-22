Dosar penal după ce un bărbat a agresat fizic un grup de elevi într-un hotel din Deva

În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazați în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară și dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniți din municipiul Bistrița într-o excursie școlară. Aceasta a relatat că, în jurul orei 00:35, în timp ce minorii se aflau în camera lor, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, cazat în același hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi.

În cauză, polițiștii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul.