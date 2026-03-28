Dezastru verde: dacă nu protejăm pădurile acum, mâine va fi prea târziu

Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” s-a raliat, și în acest an, acțiunii “O Pădure de la Zero” care face parte din inițiativa națională “Plantăm Speranță”, aceasta fiind cea de-a doua misiune de împădurire desfășurată de pompierii bihoreni în această lună. Prima acțiune a avut loc weekendul trecut, la Păușa, comuna Nojorid.

sursa foto: ISU Bihor

Astăzi, 28 martie, aproximativ 50 de pompieri, mulți însoțiți de copii, membri ai familiei și prieteni, au participat la plantarea puieților de salcie, arin, frasin și plop alb, în comuna Săcădat. Alături de numeroși voluntari, salvatorii au contribuit la împădurirea unei suprafețe extinse, transformând terenul într-un cadru dedicat regenerării ecologice și refacerii echilibrului natural.

După încheierea acțiunii de plantare a sutelor de puieți repartizați, pompierii militari bihoreni au împărtășit, alături de organizatori și ceilalți voluntari, satisfacția rezultatelor obținute. Munca lor se va materializa, în anii ce vor urma, în adevărate „generatoare de sănătate”, cu beneficii durabile pentru localnici, comunitate, în ansamblul său, și mediul înconjurător.









Aveți grijă de păduri!

În contextul actual, al schimbărilor dramatice de climă (furtuni, inundații, secetă etc.), sub influența factorilor de natură antropică (incendii, exploatări masive), fondul forestier înregistrează o scădere îngrijorătoare, generând efecte negative asupra ecosistemului, cu reflectare și în domeniul situațiilor de urgență.



Un rol deosebit de important în preîntâmpinarea incendiilor de pădure și implicit, în protejarea naturii, revine populației.

În acest sens, pompierii militari bihoreni atrag atenția cetățenilor asupra faptuluji că arderea vegetației uscate pentru igienizarea terenurilor a provocat, în numeroase situații, incendii care s-au propagat la fondul forestier, distrugând ecosisteme întregi. Totodată, reamintim că incendierea vegetației uscate este interzisă și sancționată conform prevederilor legale.

Stimați cetățeni, prevenind incendiile de pădure și implicându-vă activ în acțiunile de împădurire, protejați viața, mediul și bunurile oamenilor!

