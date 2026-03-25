Creștinii sărbătoresc Buna Vestire: ziua cucului și dezlegare la pește

Credincioșii ortodocși și catolici sărbătoresc miercuri Buna Vestire, ziua în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioara Maria că a fost aleasă de Dumnezeu să dea naștere Mântuitorului.



În tradiția populară, Buna Vestire mai este cunoscută și ca Ziua cucului și marchează prima dezlegare la pește din Postul Paștelui.



Ce semnifică sărbătoarea



Sărbătoarea Bunei Vestiri, numită în popor și Blagoveștenie, amintește momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Este celebrată pe 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun.



Aceasta este considerată prima sărbătoare dedicată Maicii Domnului confirmată documentar, iar una dintre cele mai vechi mărturii este biserica ridicată la Nazaret în secolele IV–V, pe locul unde ar fi avut loc vestirea.

Data sărbătorii nu a fost întotdeauna aceeași: în trecut, unii creștini o prăznuiau pe 5 ianuarie sau pe 18 decembrie. Conform Evangheliei după Luca, momentul a avut loc în a șasea lună a sarcinii Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul.



Tradiții și obiceiuri



În credința populară, de Buna Vestire „se dezleagă” glasul păsărilor, în special al cucului, care începe să cânte până la Sânziene sau până la Sfântul Petru.



Se spune că:

oamenii trebuie să fie veseli, îmbrăcați curat și cu bani în buzunar

când aud primul cântec al cucului, pentru a avea noroc tot anul;

nu este bine să te cerți în această zi, altfel vei avea necazuri;



pe pragul casei se pun pâine și sare, ca ofrandă simbolică pentru îngeri.



În unele regiuni ale țării, există obiceiuri specifice:

pomii sunt „amenințați” cu toporul și stropiți cu țuică pentru a avea rod bogat;

în Maramureș are loc ritualul numit Noaptea focurilor, când gospodarii ard lucrurile vechi din curți, focurile fiind ținute aprinse până târziu în noapte.

În tradiția apuseană, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Zămislirea Domnului.