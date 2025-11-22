Controale silvice în Hunedoara: amenzi de 50.000 lei și aproape 40 mc de lemn confiscați

În perioada 5–21 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, au desfășurat o amplă acțiune de control privind modul de exploatare, transport și depozitare a materialului lemnos. Verificările au vizat operatori economici din municipiul Brad, orașul Petrila și din comunele Lăpugiu de Jos, Ilia și Gurasada.





Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale, asigurarea trasabilității materialului lemnos și verificarea respectării legislației în domeniul silvic.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 50.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Totodată, a fost dispusă confiscarea unui volum total de aproape 40 de metri cubi de material lemnos (39,995 mc), cu o valoare de peste 11.720 de lei. Din această cantitate, 14,731 mc au fost confiscați în mod fizic, iar 25,264 mc au fost confiscați valoric. De asemenea, a fost identificați și confiscați 7,347 mc de material lemnos tăiat ilegal din afara fondului forestier.

Printre neregulile constatate se numără deficiențe privind modul de exploatare, lipsa trasabilității materialului lemnos și nerespectarea normelor de gestionare – respectiv primirea, depozitarea și expedierea lemnului fără documente legale de proveniență.

Polițiștii hunedoreni vor continua astfel de acțiuni, pentru protejarea fondului forestier și prevenirea faptelor ilegale din domeniul silvic.