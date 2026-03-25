Controale BLITZ în Dej: trotinist prins băut și peste 100 de amenzi aplicate

În data de 24 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej, împreună cu structurile arondate, au desfășurat o acțiune de tip „BLITZ”, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță rutieră și verificarea respectării legislației în domeniul transporturilor.







În cadrul activităților derulate, au fost verificate aproximativ 300 de persoane și peste 280 de autovehicule și au efectuat testări cu aparatul etilotest.

Pentru neregulile identificate, au fost aplicate 104 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 34.000 de lei.

Dintre acestea, 95 au vizat abateri la regimul circulației pe drumurile publice, cele mai frecvente fiind pentru nepurtarea centurii de siguranță (24), depășirea regimului legal de viteză (12), abateri comise de pietoni (8), lipsa inspecției tehnice periodice (4), utilizarea telefonului mobil (1), conducerea sub influența alcoolului (1), conducerea cu permis expirat sau date neconforme (1), abateri comise de conducători de trotinete electrice (1), precum și alte abateri (44), conform O.U.G. nr. 195/2002.

Totodată, au fost aplicate 9 sancțiuni pentru încălcarea altor acte normative, dintre care 6 sancțiuni conform Legii nr. 61/1991 și 3 sancțiuni conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 2 permise de conducere, 7 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Exemple semnificative

În jurul orei 11.05, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au depistat, în localitatea Cetan, un bărbat de 54 de ani care se deplasa cu o trotinetă electrică, având o concentrație de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei.

Într-un alt caz, polițiștii au depistat, în localitatea Mica, un conducător auto care circula fără a avea încheiată o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă, fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Totodată, în localitatea Vad, un alt conducător auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei pentru lipsa asigurării obligatorii RCA.

Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat optim de ordine și siguranță publică.