Comunicat de presă finalizare proiect Comuna Cenade – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“

Comuna Cenade, jud. Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Cenade, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-3534, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, prin Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\ Reforma 5. – Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. – Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a asigura un proces educațional de calitate, modern și incluziv pentru elevii Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Cenade prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice.

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 664.502,59 lei, din care valoare nerambursabilă 664.502,59 lei.

Printre rezultate obținute menționăm: dotarea unui laborator de informatică cu echipamente digitale, dotarea a 7 săli de clasă cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice, dotarea unui laborator multidisciplinar cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice, dotarea cabinetului de consiliere psihopedagogică cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice, și dotarea cabinetului de limbă și comunicare cu echipamente digitale și materiale didactice.

Impactul investițiilor la nivelul localității este unul semnificativ, atât prin îmbunătățirea calității educației prin accesul la resurse moderne, sprijinirea cadrelor didactice în folosirea metodelor moderne de predare, precum și prin reducerea inegalităților educaționale urban-rural și creșterea atractivității localității.

Proiectul a fost derulat în perioada 03.08.2023 – 10.11.2025.

Date de contact beneficiar:

Comuna Cenade,

Localitatea Cenade, str. Ion Agârbiceanu, nr. 9, jud. Alba

Tel. 0258789104, E-mail: cenade@ab.e-adm.ro