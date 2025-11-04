Căruțaș băut, accident pe DN1 la Aiud – un copil de 14 ani a ajuns la spital

La data de 3 noiembrie 2025, în jurul orei 17.30, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 1, la kilometrul 416+316 metri, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de atelajul hipo care circula în fața sa, nesemnalizat corespunzător, condus de către un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Mirăslău, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, un tânăr de 14 ani, din Mirăslău, pasager în atelajul hipo, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă în cazul bărbatului de 34 de ani, aparatul a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.