”Ca să funționeze perfect, la unele mașini trebuie schimbată doar piesa dintre volan și scaun”

Autoturismul proprietate personală reprezintă, pentru mulți dintre noi un membru de nădejde al familiei. Este un motiv de mândrie, ne aduce siguranță, confort și face ca distanțele lungi sau scurte, dintre punctele A și B, să fie lispite de griji. Pentru ca liniștea aceasta să dureze cât mai mult timp, mașina trebuie să fie întreținută corespunzător. Este nevoie ca relația dintre proprietarul mașinii și service-ul auto să fie de încredere, respect și tratată cu maximă seriozitate. Florin Iosa, administratorul Service-ului Q1 din Alba Iulia, spune că priceperea mecanicilor, implicarea și seriozitatea acestora sunt factorii decizionali în alegerea unui service auto. ”Un service auto cu angajați care își cunosc și iubesc meseria, care sunt implicați, serioși și organizați, va fi recomandat nu doar pentru soluțiile salvatoare ci și pentru modul în care angajații se comportă cu clienții”, ne-a subliniat Florin Iosa. Mecanicii vin cu reparații dar și cu soluții avantajoase pentru care aduc și dovezi. ”Îmi place ceea ce fac, am experiență din 2003, iar timp de nouă ani am fost singurul mecanic al unui service auto din Alba Iulia și m-am descurcat. Cu toate că nu am mașină, sunt pasionat de mecanică și caut mereu să remediez toate problemele care apar în acest domeniu. Pentru mine nu există probleme de nerezolvat, oricare ar fi problema, mașina nu pleacă din service nereparată. Nu există ca în acest service să întoarcem spatele clienților noștri pe motiv că nu mai avem soluții pentru problemele lor. Nu luăm banii doar așa că ne-am pierdut timpul cu o mașină, nu există așa ceva. De multe ori, suntem nevoiți să reparăm greșelile altor mecanici, bucuria mea este când văd că ai noștri clienți ne transmit bucuria lor, au încredere în noi și mai mult, ne recomandă”, ne-a spus Dani Zudor, mecanic auto Service Q1 Alba Iulia.

În momentul în care o mașină ajunge la service, mecanicii trebuie să ofere transparență. E de datoria personalului să îți prezinte deschis costurile reparațiilor, ale pieselor ce trebuie înlocuite și a timpului necesar pentru intervenții. Pe de altă parte, e de datoria celui care ajunge cu mașina în service să răspundă oricăror întrebări ale personalului: când și în ce situație s-a ajuns la defectarea autoturismului, care este stilul propriu de condus, dacă mașina este condusă de o singură persoană sau de mai multe etc. ”Avem o relație foarte bună cu toți clienții noștri și de cele mai multe ori dezvoltăm o prietenie de lungă durată și chiar glumim și destindem atmosfera. De multe ori, le spun care sunt problemele de funcționare și că mașina va funționa perfect doar dacă vor schimba piesa dintre volan și scaun. Colaboratorii noștri se distrează și apreciază glumele noastre și de cele mai multe ori ne răspund cu aceeași monedă. Important este că există colaborare și înțelegere”, ne-a mai spus Dani Zudor. La fel ca și în oricare altă situație, prima impresie contează foarte mult. Q1 Alba Iulia este un service ordonat, bine organizat, curat, cu personal ce face dovadă de un comportament profesionaional adecvat.