Bilanț 2025 în Bihor: peste 16.000 de intervenții, 1.242 de incendii și 556 de persoane salvate de pompieri și SMURD

Un an intens pentru salvatorii bihoreni: 16.454 de intervenții, 1.242 de incendii, peste 550 de persoane salvate și bunuri în valoare de circa 120 de milioane de lei protejate de la distrugere.

Misiuni complexe pentru salvarea oamenilor și bunurilor

Pe parcursul anului trecut, pompierii bihoreni au intervenit pentru stingerea a 1.242 de incendii, dintre care 633 cu pagube și 609 fără pagube (incendii de vegetație uscată și altele), și au salvat 556 de persoane aflate în diferite situații de urgență, multe dintre acestea produse în propriile locuințe, precum și 73 de animale. Incendiile s-au produs mai frecvent în mediul rural (68%), iar principalele cauze au fost instalațiile și aparatele electrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune nesupravegheate – 203, focul deschis – 175, coşurile de fum defecte sau necurăţate – 80.



sursa foto: ISU Bihor

Comparativ cu anul 2024, incendiile cu pagube au crescut ușor, în special în lunile martie și august. În anul 2025, în urma incendiilor au fost înregistrate 16 persoane salvate/evacuate, 21 persoane rănite și, din nefericire, 6 persoane decedate. Valoarea bunurilor salvate a fost estimată la aproximativ 120 milioane lei, în timp ce bunurile distruse au fost evaluate la 18 milioane lei.







Totodată, pompierii bihoreni au desfășurat și alte misiuni specifice situațiilor de urgență: 79 de misiuni de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, 10 intervenții la inundații, 75 de misiuni diverse în sprijinul comunității și 46 misiuni de asanare a muniției neexplodate. Pompierii bihoreni au participat, de asemenea, la misiuni naționale și regionale de protecție civilă, intervenind în județe precum Suceava, Harghita și Mureș, au organizat 202 exerciții de pregătire și au desfășurat aproape 1.800 de activități preventive și educative pentru populație.

Aproape 11.000 de misiuni desfășurate de SMURD BIHOR

Echipajele SMURD Bihor au desfășurat 10.914 misiuni, având o medie de aproximativ 30 intervenții pe zi. Din totalul intervențiilor SMURD, 9599 au fost desfășurate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, 585 misiuni pentru asistența persoanelor, 74 alte situații de urgență, 222 misiuni pentru asigurarea personalului de intervenție, respectiv 107 misiuni de descarcerare.

Implicare activă: aproape 370 de acțiuni dedicate comunității

Activitatea de relații cu comunitatea a inclus 369 evenimente publice, printre care acțiuni de donare de sânge, activități caritabile, instruiri pentru acordarea primului ajutor în instituții și la operatori economici, acțiuni educative în școli, precum și acțiuni de împădurire și igienizare a mediului.