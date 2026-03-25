Bărbat din Uricani, reținut după ce și-a amenințat tatăl și a încălcat ordinul de protecție

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 29 de ani, domiciliat în același oraș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție emis în favoarea tatălui său.

Ordinul de protecție a fost emis de Judecătoria Petroșani la începutul acestei luni, fiind valabil până în septembrie 2026, și stabilește pentru bărbatul de 29 de ani interdicția de a avea orice formă de contact, inclusiv telefonic sau prin corespondență, cu tatăl său de 51 de ani.

Potrivit probatoriului, în cursul zilei de ieri, acesta s-ar fi deplasat la un local (bar) unde se afla tatăl său și i-ar fi fi adresat amenințări cu acte de violență.

Bărbatul nu a respectat interdicția stabilită de instanță, iar în urma activităților desfășurate, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Hunedoara.

În cursul zilei de astăzi, 25 martie a.c., cel în cauză urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara reamintește că încălcarea ordinelor de protecție constituie infracțiune și este sancționată conform legii penale.