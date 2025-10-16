Bărbat din Petroșani, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a intrat în locuința fostei concubine

În noaptea de 16 octombrie 2025, în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani au fost sesizați prin SNUAU 112 de o femeie de 47 de ani, din Petroșani, care a reclamat faptul că fostul său concubin, în vârstă de 48 de ani, a încălcat ordinul de protecție emis de instanță.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și un echipaj de jandarmi, care au constatat că bărbatul ar fi forțat ușa locuinței, pătrunzând în interiorul acesteia, încălcând astfel prevederile ordinului de protecție emis de Judecătoria Petroșani.

În urma intervenției, bărbatul a fost condus la sediul poliției, unde, sub coordonarea procurorului de serviciu, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta este bănuit de comiterea infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, distrugere și violare de domiciliu.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.