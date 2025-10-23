Bărbat din Deva arestat preventiv după mai multe furturi din unități medicale

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au arestat preventiv un bărbat de 48 de ani, posesor al unui mandat emis de Judecătoria Întorsura Buzăului, pentru comiterea infracțiunii de furt.

Potrivit anchetei, în luna septembrie bărbatul ar fi sustras două telefoane mobile din incinta unei unități medicale din Întorsura Buzăului. Ulterior, în luna octombrie, acesta, care locuia fără forme legale în municipiul Deva, ar fi furat suma de 220 de lei dintr-o societate comercială și un alt telefon mobil dintr-o unitate spitalicească din aceeași localitate.

Polițiștii l-au depistat în cursul zilei de 22 octombrie, în zona gării din municipiul Deva. Deși se afla sub control judiciar, instanța a dispus înlocuirea acestei măsuri cu arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost escortat și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Covasna.