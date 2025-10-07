Bărbat decedat într-un incendiu care i-a cuprins locuința din Mărgău

Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu care i-a mistuit locuința din localitatea Mărgău, județul Cluj.

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost alertați în jurul orei 16:50 și au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea flăcărilor. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga casă, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.





Având informații că proprietarul s-ar putea afla în interior, pompierii au început imediat operațiunile de căutare-salvare. Din nefericire, în scurt timp a fost descoperit trupul carbonizat al bărbatului.



sursa foto: ISU Cluj

Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp, iar la finalul intervenției urmează să fie stabilită cauza probabilă a izbucnirii focului.

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.