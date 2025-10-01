Bărbat de 33 de ani, reținut după ce a agresat și amenințat o persoană în Bârcea Mare

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 33 de ani, bănuit că ar fi agresat și amenințat o persoană. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propuneri corespunzătoare.

În urma primelor cercetări, s-a stabilit că incidentul a avut loc în seara zilei de 30 septembrie, în jurul orei 20:30, în fața unui magazin din localitatea Bârcea Mare. Persoana vătămată, un bărbat de 47 de ani, din Simeria, ar fi fost abordată de către bărbatul de 33 de ani, aflat sub influența alcoolului, care în urma unor discuții contradictorii, ar fi scos un obiect ascuțit (cutter) cu care i-ar fi tăiat pavilionul urechii.

Ulterior, agresorul l-ar fi amenințat cu acte de violență, fugind de la fața locului.

Bărbatul de 47 de ani s-a prezentat la spital pentru îngrijiri medicale, iar medicii au sesizat poliția.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.