Bărbat cercetat de polițiștii din Huedin după ce a fost prins cu armă letală și dispozitiv de vedere pe timp de noapte

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au depistat, pe DJ108C, în afara localității Mărgău, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, din comuna Gilău.

În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului, pe podea a fost identificată o armă letală deținută de conducătorul auto, pe care era montat un sistem de ochire pe timp de noapte.

Din cercetări a reieșit faptul că, deși acesta participa la o vânătoare colectivă în comuna Mărgău, nu avea dreptul de a utiliza un astfel de dispozitiv, conform autorizației de vânătoare emise. De asemenea, s-a constatat lipsa poliței de asigurare pentru accidente și răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru fapte prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Totodată, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, arma letală, dispozitivul de vedere pe timp de noapte, muniția aferentă, precum și alte bunuri și înscrisuri relevante.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și dispunerea măsurilor legale.