Autoturism cuprins de flăcări în localitatea Plopi. Pompierii au intervenit prompt

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în localitatea Plopi, comuna Bretea Română. Pentru lichidarea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Totești.

La sosirea echipajului, mașina se afla parcată la marginea părții carosabile, iar incendiul se manifesta violent în zona compartimentului motor, extinzându-se și la alte componente ale autovehiculului. Conducătorul auto și pasagerul care se aflau în mașină au reușit să se autoevacueze la timp, nefiind necesară asistența medicală.

sursa foto: ISU Hunedoara

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric la compartimentul motor.