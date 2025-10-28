Ultimele știri
29 octombrie, 2025
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Autoturism cuprins de flăcări în localitatea Plopi. Pompierii au intervenit prompt

Autoturism cuprins de flăcări în localitatea Plopi. Pompierii au intervenit prompt

0
Scris de în Eveniment, Local

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în localitatea Plopi, comuna Bretea Română. Pentru lichidarea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Totești.

La sosirea echipajului, mașina se afla parcată la marginea părții carosabile, iar incendiul se manifesta violent în zona compartimentului motor, extinzându-se și la alte componente ale autovehiculului. Conducătorul auto și pasagerul care se aflau în mașină au reușit să se autoevacueze la timp, nefiind necesară asistența medicală.

sursa foto: ISU Hunedoara

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric la compartimentul motor.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top