Autotren mistuit de flăcări pe Autostrada A3, între Turda și Gilău

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23.00, pentru a stinge un incendiu care a distrus un autotren aflat pe autostrada A3, sensul de mers Turda-Gilău.

sursa foto: ISU Cluj

Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina și o parte din remorcă. Forțele noastre au acționat folosind două autospeciale și au stins incendiul în limitele găsite.

Pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor.