Autocisternă cu gaz butan răsturnată pe DN1, în Scoreiu. Locuitorii, evacuați pe o rază de un kilometru

ISU Sibiu intervine de urgență pe DN1, în localitatea Scoreiu, unde o autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat în afara părții carosabile.

sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, două echipaje SMURD – dintre care unul cu medic – precum și o autospecială pentru transportul victimelor multiple. Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autospecială CBRN pentru efectuarea de măsurători și cu autospeciala cu roboți din cadrul ISU Brașov.

Potrivit primelor informații, au fost semnalate scăpări ușoare de gaze. Autoritățile au stabilit inițial un perimetru de siguranță de 800 de metri, extins ulterior la un kilometru. Aproximativ 20 de locatari au fost evacuați preventiv.

De asemenea, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populației din zonă.

Misiunea este în desfășurare.