ATV scăpat de sub control la Ilimbav: șofer beat și fără permis, rănit în accident

Polițiștii rutieri au intervenit aseară, în jurul orei 21:30, la un accident de circulație produs în localitatea Ilimbav.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un ATV in localitatea Ilimbav, un localnic în vârstă de 31 de ani, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă.

Tânărul în vârstă de 31 de ani a fost evaluat medical la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală, însă ulterior, în jurul orei 01:00, a solicitat intervenția unui alt echipaj pentru acordarea de îngrijiri și transportul la o unitate medicală.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul ca tânărul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

De asemenea, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

În cauză, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, respectiv refuz de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.