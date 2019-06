Aiudeanul Cătălin Milea lansează o nouă piesă. Artistul vrea să-i fiți co-producători!

Aiudeanul Cătălin Milea lansează o nouă piesă. Pentru acest lucru are nevoie de 1000 de euro, bani pe care nu îi are, dar dorește să deveniți co-producătorii muzicali ai următorului său album. Sprijinindu-l pe Milea Paul Cătălin ” Paulo”, transformați creațiile sale muzicale în amintiri pentru o viață.



” Am foarte multe amintiri frumoase, dar cea mai frumoasă amintire a mea este aceea când mergeam la școală cu orga şi le cântăm la profesori în pauze. Era o orgă micuță, o duceam în ghiozdan.

Eu mi-am dat seama că iubesc muzică la 12 ani, când mergeam cu caietul la școală și compuneam piese în pauze. Îmi amintesc prima mea piesă care am compus-o s-a numit „Sunt singur şi trist”, știam de atunci că drumul meu este dedicat muzicii! Prima oară am apărut pe scenă la vârsta de 14 ani, îmi amintesc eram la balul Strugurilor, am avut foarte multe emoții, dar am trecut peste. Am debutat ca și Milea Paul pentru ca aşa mă şi cheamă, Milea Paul Cătălin, cu un cover pe care l-am scos (aparte de asta este și primul în România la acea piesă de la Richard Marx).

Mi-am schimbat numele de scenă pentru că mi-am schimbat şi genul de muzică, m-am axat pe muzica regheton şi am profitat de numele meu Paul și mi-am pus „Paulo”. Am făcut foarte multe sacrificii să ajung până aici, dar Dumnezeu mi-a ajutat. Îmi amintesc când eram în școală și îmi adunam bani din alocație când trebuia să intru în studio. Am fost ajutat și de bunica și de mama, iar acuma tot ce am făcut am făcut pe cont propriu, nu a fost ușor”, a spus Milea Paul Cătălin. Și greutățile s-au ținut de Paulo. La 8 ani și-a pierdut tatăl, într-un accident de tren.” Eu îl așteptam să vină la mine, dar din păcate nu a mai ajuns. Pentru mine a fost cel mai mare șoc din viață. L-am iubit foarte mult, iar după aceea am avut noroc cu bunica și cu mama, care au fost alinarea mare sufletească, dânsele m-au crescut. Acesta durere m-a întărit. Când urc pe scenă simt că publicul în alină orice suferință, îmi oferă energia și încrederea de care am nevoie ca să merg mai departe.

De obicei, am emoții foarte mari, dar totul ieșit bine, mai ales când publicul cântă și se simte bine. Am filmat un videoclip în Spania la piesa „Sunt singur şi trist”. Așa este și pe youtube. În concert îmi demonstrez că pot în primul rând și nu mă las bătut. Acum, aștept un răspuns de la casele de discuri, aici doar Dumnezeu poate lucre. Am făcut sacrificii foarte mari pentru această carieră. Sincer nu am prea avut așa timp pentru distracții, m-am axat mai mult pe carieră. Lupt cu toate puterile mele pentru muzică, și chiar dacă banii îmi lipsesc eu zic că într-o zi vei reuși. Eu sunt o fire foarte ambițioasă și simt că într-o zi voi reuși cu ajutorul lui Dumnezeu și al iubitorilor de muzică! Acum am mare nevoie de ei. Îi rog să fie alături de mine pentru a scoate un nou album.

Atunci când compun muzică și când cânt simt o căldură în suflet care nu se poate spune prin cuvinte, mă simt foarte bine. Eu îmi fac linia melodică și textul pieselor mele. Aș putea să compun și pentru alte persoane și m-aș bucura să colaborez și cu alți artişti. Mie îmi vine lina melodică pe moment, iar după aceea îmi vin uşor și versurile, iar când compun versurile le compun din suflet, și trăiesc acel moment. Sper să ajute Dumnezeu să-mi îndeplinesc visul. Vă doresc tot binele din lume și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine. Mulțumesc şi celor care au distribuit videoclipurile. Dacă vă place muzica mea, vă puteți abona la canalul meu de youtube.”, a încheiat Milea Paul Cătălin.

Orice sprijin este binevenit! Fiți alături de şi contribuiţi petru că Paulo să-şi ducă visul mai departe: RO 69 RZBR 0000060020977147 – PAUL CĂTĂLIN MILEA.