Acțiune de amploare în Alba: percheziții la o firmă de schimb valutar, într-un dosar privind falsificarea analizelor de risc

La data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 08.00-13.00, Serviciul Ordine Publică Alba organizează o acțiune cu efective mărite, pe raza județului, care are ca scop creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, la care vor participa efective de poliție, în cooperare cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, cu efective de poliție locală și specialiști din cadrul Gărzii de Mediu Alba.







În cadrul acțiunii, sunt desfășurate 8 percheziții la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale autorizate să desfășoare activități de schimb valutar, într-un dosar care vizează falsificarea analizelor de risc la securitatea fizică.