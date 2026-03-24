Acțiune a poliției în Galda de Jos: peste 200 de persoane verificate și zeci de sancțiuni aplicate

La data de 23 martie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat o acțiune, pe raza localității Galda de Jos, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 200 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.345 de lei.







De asemenea, a fost reținut un permis de conducere. În urma acțiunii, 7 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție. Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.