Acoperiș în flăcări la Avrig: pompierii au intervenit noaptea pentru a salva locuința

În această noapte, în jurul orei 03:30, pompierii sibieni au intervenit de urgență în Avrig pe strada Ceferiștilor pentru stingerea unui incendiu dintr-o gospodărie.

sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la acoperișul unei anexe gospodărești (aprox. 20 mp) și la aproximativ jumătate din acoperișul casei (aprox. 150 mp). Pompierii au intervenit prompt și astfel au limitat extinderea incendiului la întreaga locuință.

Din fericire nu au fost victime, iar incendiul nu a afectat interiorul casei.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu defect de la sistemul de supraveghere video al gospodăriei.