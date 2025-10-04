Accident pe A1, la ieșirea spre Orăștie – un șofer a ajuns la spital după ce autoturismul său a părăsit carosabilul

În această dimineață, pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit la ieșirea de pe autostrada A1 spre Orăștie, unde a avut loc un accident rutier.

Sursa foto : ISU HUNEDOARA

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La fața locului, echipajele operative au constatat faptul că, în accident a fost implicat un singur autoturism, în care se doar conducătorul auto.

Acesta a fost asistat medical de către paramedici și ulterior a fost transportat la CPU Orăștie pentru investigații suplimentare.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.