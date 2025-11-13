Ultimele știri
13 noiembrie, 2025
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Accident între două autoturisme la Fundătura: doi bărbați au ajuns la spital

Accident între două autoturisme la Fundătura: doi bărbați au ajuns la spital

0
Scris de în Eveniment, Local

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în această dimineață la un accident rutier petrecut pe raza localității Fundătura.

În accident au fost implicate două autoturisme, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Gherla, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, a intervenit și o ambulanță SAJ.

sursa foto: ISU Cluj

Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar trei bărbați au primit îngrijiri medicale. Ulterior, doar doi dintre aceștia au fost transportați la spital.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top