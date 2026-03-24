Accident grav pe DJ 106, urmat de incendiu: două persoane rănite

Un accident rutier grav, urmat de incendiu, a avut loc în pe DJ 106, în apropierea localității Ighișu Vechi, județul Sibiu.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Agnita, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, după ce șoferul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, din cauze care urmează să fie stabilite. Imediat după impact, mașina a fost cuprinsă de flăcări.



La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ. Cele două persoane aflate în autoturism au reușit să se autoevacueze înainte ca incendiul să se extindă. Este vorba despre doi bărbați, de 48 și 50 de ani, ambii din Agnita.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost ulterior transportate la spital, prezentând multiple traumatisme.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, însă autoturismul a fost distrus în totalitate. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată din zonă, afectând o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.