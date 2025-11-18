Accident fără victime la Slimnic: un TIR s-a răsturnat pe acostament

În urma unui apel 112, polițiștii rutieri intervin la un eveniment rutier produs pe DN 14 la intrarea în localitatea Slimnic soldat doar cu pagube materiale.

sursa foto: IPJ Sibiu

Din primele verificări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un ansamblu TIR pe direcția Sibiu-Mediaș, un bărbat în vârstă de 59 de ani, din județul Dâmbovița, din cauze care urmează a se stabili, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe acostament.

În urma testării alcoolscopice a șoferului rezultatul a ieșit negativ.

Se intervine pentru curațarea părții carosabile.

Trafic îngreunat.