Accident cu patru autoturisme pe autostrada A10, între Teiuș și Aiud. O femeie a fost încarcerată, cinci persoane rănite ușor

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A10, pe sensul de mers Teiuș–Turda, între localitățile Teiuș și Aiud. Potrivit ISU Alba, în urma apelului la 112, la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de pompieri Alba Iulia, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.





Din primele informații, în incident au fost implicate cinci autoturisme, ulterior fiind confirmată implicarea a patru vehicule. La sosirea echipajelor, o femeie se afla încarcerată într-unul dintre autoturisme, însă era conștientă și cooperantă. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță, victima fiind predată echipajelor medicale pentru evaluare și îngrijiri.





sursa foto: ISU ALBA

În total, cinci persoane au fost evaluate la fața locului, prezentând răni minore. Pentru gestionarea situației au fost suplimentate forțele de intervenție, fiind trimise încă două echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

ISU Alba a precizat că misiunea a fost în dinamică, urmând ca împrejurările producerii accidentului să fie stabilite de poliție.