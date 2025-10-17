31 de ani de curaj și devotament: Pompierii din Valea lui Mihai, mereu la datorie

Astăzi, 17 octombrie a.c., se împlinesc 31 de ani de la înființarea Stației de Pompieri Valea lui Mihai. La această dată, în anul 1994, a fost creată subunitatea de pompieri din localitate, cunoscută la vremea respectivă sub denumirea de Compania de Pompieri Valea lui Mihai, cu misiunea de a asigura protecția vieții, a bunurilor și a mediului în cele patru comune arondate și în orașul Valea lui Miha.

Aproape 700 de misiuni desfășurate de la începutul acestui an, în slujba cetățenilor În prezent, personalul Stației de Pompieri Valea lui Mihai acționează într-un raion de intervenție de aproximativ 360 km², care cuprinde 11 localități și o populație de circa 23.300 de locuitori.

Din luna ianuarie a acestui an, până în data de 15 octombrie, pompierii acestei subunități au desfășurat 695 de misiuni, din care 35 de operațiuni de stingere a incendiilor, aproximativ 480 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat și de descarcerare și peste 200 de misiuni de asistență a persoanelor aflate în diferite situații de urgență, intervenții pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, salvări de animale, exerciții și misiuni de recunoaștere în teren, precum și alte operațiuni specifice.

În urma misiunilor desfășurate în acest an, echipajele acestei subunități au salvat din incendii, o persoană și bunuri în valoare de aproximativ 2.191.000 lei. Această zi aniversară este un moment de recunoaștere a contribuției aduse, în peste trei decenii, de pompierii Stației Valea lui Mihai la protejarea comunității din zona de responsabilitate.