`10 mai: Ziua Regalității, sărbătorită la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, printr-o serie de evenimente culturale

Marți în România, va fi sărbătorită Ziua Regalității legiferată de Camera Deputaţilor, în aprilie 2015, drept sărbătoare naţională.



Ziua Regalităţii are o triplă semnificaţie legată de istoria României şi, în particular, de regele Carol I: la 10 mai 1866 – acum 155 de ani -, Carol de Hohenzollern Sigmaringen a sosit la București și a depus în fața Parlamentului României jurământul de credință fiind încoronat Principe al României cu numele Carol I, la 10 mai 1877 Principele Carol I a proclamat Independența României, țara noastră devenind liberă, suverană, ieşită de sub vasalitatea formală a Imperiului Otoman şi, în fine, la 10 mai 1881 – acum 140 de ani – România devenea regat, iar Carol I devenea primul rege al României.

Cu ocazia acestei zile, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, va organiza o serie de activități culturale.

Astfel, începând cu ora 11.00, în Sala Unirii va fi expus în premieră tabloul intitulat „Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. 1922„. Acesta a fost adus la Alba Iulia în urma unui parteneriat între Kulterra Gallery din București și Muzeul Național al Unirii. Autoarea lui este Elena Bria, o tânără, dar apreciată pictoriță de la Chișinău. În egală măsură, cu această lucrare artista și-a luat licența la Academia Imperială de Arte Frumoase din Sankt Petersburg, în anul 2018, la Centenarul Unirii. Tabloul impresionează și prin dimensiunile sale, de 300×400 cm, și abordează în manieră clasică, academistă, momentul fundamental al încoronării de la Alba Iulia.

Apoi, de la ora 12, tot la Sala Unirii, va fi vernisat exponatul lunii mai, intitulat „Jubileu regal. Cromolitografie cu familia regală la împlinirea a patru decenii de domnie a lui Carol I”. Cu această ocazie, va fi expusă o cromolitografia intitulată „40 ani de glorioasă domnie a M.S. Regelui Carol I”. Având dimensiuni semnificative, lucrarea este o îmbinare de artă fotografică și pictură, reprezentând familia regală – regele Carol și regina Elisabeta, principele-moștenitor Ferdinand și principesa Maria, alături de copiii lor – Carol (viitorul rege Carol al II-lea), Elisabeta, Maria și Nicolae, într-un decor ce are în fundal Palatul Peleș, alături de elemente simbolice prin care este glorificată monarhia română.

Lucrarea a fost realizată în anul 1906, când România și Casa Regală celebrau 40 de ani de la întronizarea lui Carol I. Urcarea pe tron a principelui Carol în 1866 a reprezentat începutul poveștii de succes pentru tânărul stat român, unificat cu doar șapte ani înainte de Alexandru Ioan Cuza. În doar patru decenii, românii aveau să recupereze un decalaj istoric secular: Constituția (1866), războiul de Independență, urmat de recunoașterea internațională (1877-1878), proclamarea Regatului (1881), alături de opera de modernizare socială, economică, de infrastructură și înflorire culturală erau efigiile unei perioade de dezvoltare și prosperitate pe care românii n-o mai cunoscuseră în istoria lor. Tocmai de aceea, aveau toate motivele să-și celebreze propriile împliniri și, întâi de toate, să aducă mulțumiri familiei domnitoare, în frunte cu regele Carol, artizanul și garantul României Moderne.

Astfel, în 1906, Casa Regală, împreună cu Consiliul de Miniștri și autoritățile locale au organizat evenimente omagiale pentru a marca momentul jubiliar, totul culminând cu organizarea „Expoziției generale române”, amenajată în actualul parc Carol din București. În acest context omagial au fost create opere de artă, (cromo)litografii, gravuri, cărți poștale, plachete, emisiuni monetare sau filatelice, medalii și alte lucrări de grafică dedicate reprezentării Casei Regale a României.

Ultima manifestare a zilei se va desfășura tot la Sala Unirii, unde, de la ora 13.00, va avea loc o masă rotundă cu tema Monarhia în România. În cadrul ei, istoricii muzeului albaiulian (Ioana Ursu, Ionela Mircea, Tudor Roșu și Dragoș Ursu) vor ține o serie de prelegeri despre principalele momente din istoria familiei regale a României.

La aceste evenimente organizate de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia intrarea publicului este liberă.