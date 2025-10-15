Utilaj nou la Cariera Roșia Poieni: un încărcător frontal Liebherr L566, performant și eficient în condiții dificile de lucru

Cariera Roșia Poieni a fost dotată recent cu un utilaj de ultimă generație – un încărcător frontal Liebherr L566, achiziționat pentru secția de producție anrocamente, care se ocupă cu realizarea și consolidarea construcțiilor.

Noul echipament este conceput special pentru activități miniere, oferind randament ridicat și uzură minimă. Cu o greutate de aproape 24 de tone, un motor puternic de 203 kW (200 CP) cu șase cilindri, tracțiune integrală și cuplaj hidraulic rapid, modelul L566 dispune de o capacitate a cupei de 4,2 metri cubi și o forță superioară de manipulare a materialelor.





De asemenea, sistemul de răcire, amplasat în spatele cabinei, este protejat împotriva prafului, iar fluxul de aer îmbunătățit reduce riscul de supraîncălzire. Utilajul poate atinge o viteză de până la 40 km/h și este prevăzut cu filtru de particule Diesel, pentru un nivel redus de emisii poluante.

Prin această achiziție, Cariera Roșia Poieni își consolidează capacitatea operațională, asigurând productivitate crescută și durabilitate în exploatare.

„Spor la lucru, dragi colegi, în cabina cu aer condiționat!” – este mesajul transmis de reprezentanții carierei către echipa care va opera noul utilaj.