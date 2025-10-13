„Uneori, eroii nu poartă doar uniformă. Uneori, poartă și pijamale.” Povestea emoționantă a unei polițiste din Prahova care a salvat viața unui bebeluș de o lună

O întâmplare care dovedește că spiritul de polițist nu se termină odată cu programul de serviciu a avut loc în seara de 6 octombrie, în județul Prahova. Violeta, polițist în cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Prahova, a devenit eroină chiar în blocul în care locuiește, după ce a salvat viața unui bebeluș aflat în stop respirator.

Era puțin după ora 23:00 când câinele ei, Nero, a început să latre insistent, trezind-o din somn. Fără să stea pe gânduri, Violeta a coborât în pijamale și desculță pe scara blocului, acolo unde a găsit doi părinți disperați. Tatăl își ținea copilul în brațe, iar mama plângea și striga după ajutor: „Vă rog, ajutați-mi copilul!”.

Bebelușul de doar o lună se înecase cu sirop și nu mai respira. Într-o cursă contracronometru, Violeta a început să-i aplice manevrele de resuscitare, reușind, după câteva clipe care au părut o eternitate, să-l readucă la viață.

„Mi-am păstrat calmul și nu mi-am pierdut nicio clipă credința că își va reveni. După câteva momente, copilul a început să respire din nou”, a povestit polițista.

Echipajul SMURD a sosit la scurt timp, iar bebelușul a fost transportat la spital. Ulterior, Violeta l-a vizitat pe micuț, care, în urma investigațiilor medicale, s-a dovedit a fi perfect sănătos.

„A fost o lecție de viață despre cât de prețioasă e fiecare secundă, despre curaj și despre credință mai presus de frică”, a spus polițista, emoționată.

Gestul său a fost apreciat de întreaga echipă a Poliției Române, care i-a transmis public un mesaj de recunoștință:

„Violeta, îți mulțumim nu doar pentru ce ai făcut în acea noapte, ci pentru cine ești, dincolo de uniformă. Pentru calmul tău când alții îngheață, pentru credința ta când timpul se oprește, pentru inima ta care bate la unison cu viața celor din jur.”

Uneori, eroii nu poartă doar uniformă.

Uneori, poartă și pijamale.