Tânăr prins în flagrant după ce a furat un laptop dintr-un magazin din Petroșani

Polițiștii din municipiul Petroșani au reținut, în data de 17 octombrie a.c., un tânăr de 25 de ani, bănuit că ar fi sustras un laptop în valoare de aproximativ 3.350 de lei. În prezent, bărbatul se află sub măsura controlului judiciar, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Bărbatul domiciliat în municipiul Petroșani a fost prins în flagrant în aceeași zi în care a fost comisă fapta, având asupra sa bunul sustras dintr-o societate comercială.

În urma probatoriului administrat, la data de 18 octombrie a.c., tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit verificărilor efectuate, polițiștii au observat tânărul de 25 de ani în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Petroșani, fiind agitat și având asupra sa un laptop.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că acesta ar fi sustras bunul în cauză în dimineața zilei de 17 octombrie a.c., dintr-un magazin din localitate.

Tânărul a fost condus la sediul poliției, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt. În prezent, acesta se află sub măsura controlului judiciar.

Prejudiciul în valoare de aproape 3.350 lei a fost recuperat integral.