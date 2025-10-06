Tânăr de 25 de ani, urmărit național și internațional, depistat de polițiștii din Petroșani

La data de 6 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani au desfășurat o acțiune pe linia depistării persoanelor urmărite în baza mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea.

În urma activităților desfășurate pe raza orașului Petrila, polițiștii au depistat un tânăr de 25 de ani, din Petrila, care figura ca urmărit național și internațional.

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, eliberat de Judecătoria Horezu la data de 22 mai 2025, prin care a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Petroșani, iar ulterior a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Deva, în vederea executării pedepsei.

Polițiștii hunedoreni acționează constant pentru identificarea și reținerea persoanelor urmărite în temeiul legii, contribuind la creșterea siguranței comunității și la aplicarea fermă a măsurilor dispuse de magistrați.