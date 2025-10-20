Tânăr de 21 de ani reținut după ce a agresat un alt tânăr într-un local din Alba Iulia

La data de 19 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 18/19 octombrie 2025, în jurul orei 02.00, tânărul de 21 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 18 ani, din Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.