Tânăr de 19 ani, reținut la Orăștie după ce a furat bani dintr-un autoturism

Polițiștii din Orăștie au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 19 ani, din localitate, bănuit că ar fi sustras o sumă de bani dintr-un autoturism. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Poliția Municipiului Orăștie a fost sesizată, la data de 17 septembrie a.c., de către o femeie de 40 de ani, din comuna Orăștioara Sus, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras o sumă de bani dintr-un autoturism parcat în fața unui imobil din municipiul Orăștie.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că femeia și-ar fi lăsat autoturismul neasigurat pentru scurt timp, iar în momentul în care a revenit, a constatat lipsa unei sume de bani dintr-o geantă: 1.000 de franci elvețieni, 100 de euro și 724 de lei.

În urma activităților investigative și a probatoriului administrat, la data de 18 septembrie a.c., polițiștii au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 19 ani, din municipiul Orăștie, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând ca magistrații să dispună cu privire la măsurile legale care se impun.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit de către polițiști persoanei vătămate.