Superaventura Sonic Show – un spectacol magic pentru cei mici!

Intră într-o lume plină de viteză și prietenie, unde personajele preferate ale copiilor prind viață chiar pe scenă!

Superaventura Sonic Show este un spectacol interactiv, plin de energie, creat pentru întreaga familie, și este găzduit de Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, sâmbătă, 18 octombrie 2025, începând cu ora 17:00.

Cei mici vor avea ocazia să-l întâlnească pe Sonic – cel mai rapid arici din lume, care deschide porțile unei aventuri pline de viteză, umor și lecții despre prietenie. Vor fi alături și Patrula Căţelușilor – Ryder și echipa sa de cățeluși curajoși, gata să salveze ziua prin dans, cântec și lecții despre cooperare. Din Hawaii vin Stitch și Angel, aducând voie bună și momente haioase, iar Dory și Nemo le vor arăta celor mici cât de importante sunt curajul și sprijinul prietenilor. Alături de multe alte personaje Disney, aceștia vor transforma scena într-un tărâm magic al poveștilor!

Peste 30 de mascote vor prinde viață în fața publicului, într-un decor spectaculos, cu costume colorate și momente interactive.

IMPORTANT PENTRU PĂRINȚI:

– Spectacolul este potrivit copiilor între 2 și 10 ani

– Copiii nu urcă pe scenă – pentru siguranța lor, scena este echipată profesional

– NU se comercializează produse în cadrul evenimentului

– Fotografii GRATUITE la final, cu personajele preferate – un cadou frumos pentru micii spectatori!

Prețul unui bilet este 50 lei sau 60 lei, în funcție de poziția locurilor în sala de spectacole. Biletele sunt disponibile online, pe platforma Eventbook.

Relații la telefon 0747 470 805.

Vă așteptăm la ,,Superaventura Sonic Show”, un spectacol organizat de S.C. Magic Show Production S.R.L. din Galați, care promite că imaginația prinde aripi, iar copilăria se trăiește cu zâmbetul larg pe buze!

Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva