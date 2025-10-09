Strada Emil Racoviță din centrul Albei Iulia arată ca după bombardament. Locuitorii, disperați: „Ne rupem mașinile, copiii ajung la școală uzi și murdari!”

De ani de zile, strada Emil Racoviță, aflată chiar în centrul municipiului Alba Iulia, a devenit un adevărat coșmar pentru șoferi și pietoni. Carosabilul este plin de gropi, noroi și bălți, iar după fiecare ploaie zona se transformă într-o mlaștină urbană.

Pentru părinții care își duc copiii la școală, traversarea străzii este o aventură zilnică. Oamenii trebuie să facă slalom printre bălți, gropi și mașinile care circulă cu greu, riscând să fie stropiți sau chiar accidentați.

„Este rușinos! În buricul orașului, strada arată ca după război. Ne rupem mașinile, iar copiii ajung la școală plini de noroi. Nimeni nu face nimic!”, spune revoltată o mamă din zonă.

Șoferii sunt și ei la capătul răbdării. Mulți dintre ei spun că sunt obligați să-și lase mașinile pe unde apucă, pentru că nu există locuri amenajate, iar drumul este aproape impracticabil.

„Nervii ne sunt întinși la maxim. Faci slalom printre cratere și speri să nu rămâi cu roata în vreo groapă. Este o rușine pentru un oraș care se laudă cu dezvoltarea și turismul”, spune un conducător auto.

Locuitorii cer intervenția urgentă a autorităților locale și spun că strada Emil Racoviță este o dovadă clară că promisiunile despre modernizare rămân doar pe hârtie.